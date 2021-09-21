المطران فينذكتوس يستلم مهامه وكيلا بطريركيا للروم الارثوذكس في بيت لحم

بيت لحم / سما /

وصل بعد ظهر السبت، الى مدينة بيت لحم قادما من مدينة القدس ، موكب الوكيل البطريركي الجديد للروم الأرثوذكس في بيت لحم ، المطران فينذكتوس. يرافقه المتروبوليت كابيتولياس ايسيخيوس والارشمندريت ماتيوس الترجمان الكبير وعدد من كبار الكهنة.

وجرى للوكيل البطرياركي استقبال رسمي على بلاطة كنيسة المهد تقدمهم رئيس اللجنة العليا لشؤون الكنائس د. رمزي خوري ، رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان ، محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد ، مدير عام شرطة المحافظة العميد حقوقي طارق الحاج ، قائد المنطقة العميد ركن ناضر عمر ، مدراء الأجهزة الأمنية ورئيسا بلديتي بيت ساحور جهاد خير وبيت جالا نقولا خميس ، ومساعد الوكيل البطريركي في بيت لحم الارشمندريت بوليكاريوس والاباء الكهنة ورئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية ميشيل فريج واعضاء الجمعية ورؤساء وممثلي الجمعيات الارثوذكسية الخيرية وكشافة الطليعة وشباب كنيسة المهد ،وحشد من أبناء الطائفة .

وبعد مصافحة مستقبليه توجه الموكب سيره الى كنيسة المهد وادى صلاه قصيرة في المغارة ، ثم توجه والحضور الى قاعة الدير حيث شاركت كشافة الطليعة بعزف عدد من المعزوفات الوطنية والدينية ، وتلى المطران ايسيخيوس قرار المجمع المقدس المنعقد في جلسته رقم 199 بتاريخ 21/9/2021 برئاسة البطريرك ثيوفيلوس بتيينه وكيلا بطريركيا لصاحب الغبطة ورئيسا روحيا لكنيسة المهد وقام الاب عيسى مصلح الناطق باسم الكنيسة الارثوذكسية ، بتلاوة القرار باللغة العربية.

والقى الاب اسبيرادون سمور كلمة باسم الاباء الكهنة رحب فيها بالمطران فينذكتوس مشيدا بانجازاته واخلاصه في خدمة الكنيسة الارثوذكسية في الاردن متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في اداء رسالته في خدمة الرب والكنيسة والمجتمع

والقى روبرت قنواتي كلمة الجمعيات الارثوذكسية حيث رحب بالمطران الجديد مؤكدا على اهمية التعاون بين الراعي والرعية لما فيه خير الكنيسة وابناء الرعية والمجتمع.

وعبر الوكيل البطريرك المطران فينذكتوس عن سعادته وقال رسالتي” التي حملتها من الاردن هي وصية السيد المسيح المبنية على المحبة بان نحب بعضنا البعض لنتغلب على كل الصعوبات ونعمل من اجل ازدهار الكنيسة وخدمة المجتمع

بعد ذلك استقبل المهنئين من أبناء الطائفة.