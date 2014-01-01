الأردن يكشف حقيقة الإغلاق أو العودة لحظر التجول في المملكة

عمان /سما/

كشفت اللجنة الإطارية الأردنية العليا للتعامل مع جائحة كورونا في اجتماع، اليوم السبت، حقيقة الإغلاق أو العودة لحظر التجول في المملكة.

وأفادت قناة المملكة، مساء السبت، بأن اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، استمعت من خلاله إلى تقييم للحالة الوبائية في المملكة، قدمه وزيري الداخلية والصحة وممثلون عن مركز الأمن وإدارة الأزمات الأردنية.

وعلى الرغم من تأكيد فراس الهواري، وزير الصحة الأردني، وجود ارتفاع في حالات الإصابات خلال الأيام الماضية، فإنه شدد على جاهزية القطاع الصحي في المملكة، والخاص بالتعاطي مع الحالة الوبائية، موضحا أن تلك الحالة لا تستدعي الإغلاقات أو العودة إلى أشكال الحظر، وهي الحالات التي جرى العمل بها في أوقات سابقة.

وأوصت اللجنة الإطارية العليا الأردنية بمجموعة من الإجراءات المهمة للتشديد على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع تشديد الرقابة الميدانية على إجراءات الوقاية والسلامة العامة للعاملين في كل من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مراجعي ومرتادي جميع الهيئات والمؤسسات والمنشآت في البلاد.

ويشار إلى أن الأردن سجل 16 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود 1855 إصابة جديدة، وهو ما يعني ارتفاع عدد الإصابات منذ بدء جائحة كورونا إلى 911270 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ بداية كورونا 11347 وفاة.