  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل: إحباط تهريب سلاح ومخدرات من لبنان

السبت 20 نوفمبر 2021 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: إحباط تهريب سلاح ومخدرات من لبنان



القدس المحتلة / سما /

 أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته أحبط عملية تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش إن قواته رصدت في وقت سابق اليوم مشتبها فيه في منطقة المطلة على الحدود اللبنانية، وقامت بأعمال تمشيط بحثا عنه حيث ضبطت 41 كيسا من المخدرات بالاضافة الى كيس يحوي على ذخائر بقيمة تقدر بمئات الاف الشواقل تركها المشتبه فيه في المكان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم تحويل المعطيات الى الشرطة لمواصلة التحقيق، فيما واصل الجيش والشرطة أعمال التمشيط بحثا عن المشتبه فيه.

وقالت مصادر عسكرية إنه تبين من التحقيق الأولي أن عملية التهريب تمت من الأراضي اللبنانية الى إسرائيل.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #لبنان #تهريب مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في حوارات التهدئة..خطة لمنع ارتباط غزة بفلسطين

مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن حماس "إرهابية"

في حديث نادر.. بن زايد يفسر لماذا اختارت الإمارات السلام مع "إسرائيل" (فيديو)

صحيفة: خطة مصرية بشأن التوصل إلى تهدئة في غزة يتم تجهيزها على نار هادئة

فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

خبير عسكري: حماس ترفع رأسها وتراجع نفوذ السلطة بالضفة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

قصف

"ج. بوست": غزة من أكثر الأماكن بالعالم التي يتم مراقبتها.. وحرب 2014 غيرت أفكار اسرائيل

الاعلام الحكومي يوضح معايير تسجيل عمال غزة للعمل في اسرائيل

غزة: فتح باب التسجيل للعمال الفلسطينيين الراغبين بالعمل في اسرائيل

يهود

عالم آثار "إسرائيلي" ينفي وجود أيّ صلة لليهود في القدس المحتلة

عيساوي فريج

وزير اسرائيلي: اتصالات على نار هادئة.. وتل أبيب ستوقع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول عربية

الاتصالات الفلسطينية