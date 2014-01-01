إسرائيل: إحباط تهريب سلاح ومخدرات من لبنان

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته أحبط عملية تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش إن قواته رصدت في وقت سابق اليوم مشتبها فيه في منطقة المطلة على الحدود اللبنانية، وقامت بأعمال تمشيط بحثا عنه حيث ضبطت 41 كيسا من المخدرات بالاضافة الى كيس يحوي على ذخائر بقيمة تقدر بمئات الاف الشواقل تركها المشتبه فيه في المكان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم تحويل المعطيات الى الشرطة لمواصلة التحقيق، فيما واصل الجيش والشرطة أعمال التمشيط بحثا عن المشتبه فيه.

وقالت مصادر عسكرية إنه تبين من التحقيق الأولي أن عملية التهريب تمت من الأراضي اللبنانية الى إسرائيل.