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إسرائيل تسمح بتصدير زيت الزيتون من غزة إلى دول الخليج

السبت 20 نوفمبر 2021 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسمح بتصدير زيت الزيتون من غزة إلى دول الخليج



غزة / سما /

سمحت إسرائيل، هذا الأسبوع، بتصدير كميات من زيت الزيتون من قطاع غزة، إلى دول الخليج العربي.

وذكرت مديرية التنسيق والإرتباط في غزة، في تصريحات للقناة السابعة أنه تم تصدير 16 طنا من زيت الزيتون، تم نقلها من قطاع غزة إلى دول الخليج عن طريق معبر جسر الكرامة "اللنبي".

وقال منسق شؤون الزراعة في مديرية التنسيق والإرتباط الإسرائيلي بغزة رفيف ليفي: إن تصدير زيت الزيتون من قطاع غزة الى الخارج يتيح تطوير الاقتصاد في قطاع غزة وتحسين الوضع المدني والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، حسب قوله.

وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في قطاع غزة نحو 35,000 دونم والتي من المتوقع أن تُنتج في هذا العام في الموسم الحالي أكثر من 10,000 طن زيت من خلال عشرات معاصر الزيتون التي تشغل المئات في كافة أنحاء القطاع.

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