واللا: فيس بوك يغلق عشرات الحسابات الإسرائيلية المزيفة

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري مساء اليوم السبت النقاب عن اغلاق فيس بوك لعشرات الحسابات الإسرائيلية المزورة.



ووفقاً للموقع العبري، فإن شركة ميتا (فيس بوك سابقاً) أغلقت مئات الحسابات الشخصية الإسرائيلية المزيفة على موقع فيس بوك.



وأوضح موقع "والا" العبري، أن تحقيق أجرته شركة أبحاث المعلومات المضللة الإسرائيلية (FakeReporte)، كشف أنه تم فتح الآلاف من الحسابات الشخصية الإسرائيلية المزيفة على موقع فيسبوك، العام الماضي، لدعم عدد من السياسيين والشخصيات العامة المثيرة للجدل في البلاد"، لذلك عملت الشركة الإسرائيلية على إغلاق غالبية هذه الحسابات الوهمية.