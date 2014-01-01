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"ج. بوست": غزة من أكثر الأماكن بالعالم التي يتم مراقبتها.. وحرب 2014 غيرت أفكار اسرائيل

السبت 20 نوفمبر 2021 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ج. بوست": غزة من أكثر الأماكن بالعالم التي يتم مراقبتها.. وحرب 2014 غيرت أفكار اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، النقاب عن إحداث حرب 2014 تغييرات في تفكير قيادة الجيش الإسرائيلي تجاه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية،  فإن العام 2014 كان نقطة تحول للجيش الإسرائيلي في معركته ضد الأنفاق التابعة لحركة حماس، بسبب الأذى الذي ألحقته كتائب القسام بالجيش آنذاك.
 
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنه بعد نجاح مقاتلو حماس في التسلل إلى إسرائيل، أدرك الجيش أنه متخلف كثيرًا في القدرات التي يحتاجها، مما استدعى إطلاقه على الفور ثلاث خطط متزامنة.
 
وأشارت إلى أن الخطة الأولى كانت على مستوى الذكاء - البحث عن الأنفاق ورسم خرائط لها بأدق التفاصيل، أما الثانية فهي استثمار الموارد في تطوير نظام يمكنه اكتشاف الأنفاق أثناء حفرها، مثل القبة الحديدية للأنفاق، أما الخطة الثالثة فكانت تطوير القدرات الهجومية التي يمكن أن تدمر الأنفاق.
 
واعتبرت الصحيفة أن غزة هي واحدة من أكثر الأماكن في العالم التي يتم مراقبتها، فهي ليست محاطة بكاميرات على السياج الحدودي فقط ولكن أيضًا بمئات الطائرات المسيرة في السماء فوقها حيث تتم متابعة كل حركة بعناية.

#حرب 2014 #الجيش الإسرائيلي #الفصائل الفلسطينية #قطاع غزة

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