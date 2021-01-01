التحالف يعلن عن تنفيذه عشرات العمليات ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء والساحل الغربي

الرياض /سما/

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه نفذ خلال اليوم عشرات العمليات ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظتي مأرب والبيضاء والساحل الغربي من اليمن.

وأكد التحالف اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 15 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وبيضاء أسفرت، حسب تقييماته، عن مقتل أكثر من 70 عنصرا للجماعة وتدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة للدفاع الجوي.

كما أشار التحالف إلى أنه نفذ 19 آلية استهداف أخرى في الساحل الغربي بهدف دعم القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا و"حماية المدنيين".

وذكر التحالف أن هذه العمليات استهدفت مركز قيادة وسيطرة، وموقعا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة ونقاط إمداد وتموين للحوثيين، معربا عن دعمه لعمليات قوات الحكومة اليمنية في الساحل الغربي خارج المناطق المنصوص عليها وفقا لاتفاق السويد بشأن وقف القتال في محافظة الحديدة.

ولم يعلق التحالف بعد على إعلان الحوثيين اليوم عن شنهم عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي كان بين أهدافها مطار الملك عبدالله الدولي في جدة ومصاف لشركة "أرامكو" في هذه المحافظة.

وكان التحالف قد أعلن أمس عن إسقاط أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، بالإضافة إلى سقوط صاروخين باليستيين في الأراضي اليمنية بعد إطلاقهما من قبل الحوثيين، مؤكدا أنه بدوره شن "عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد".

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد القتال في مختلف جبهات النزاع اليمني في الآونة الأخيرة، منها محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد ومحافظة الحديدة الساحلية في غربها.