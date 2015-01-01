  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير خارجية إيران الأسبق: واشنطن لا تنظر إلى ملفات السياسة الخارجية بنظرة مثالية

السبت 20 نوفمبر 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية إيران الأسبق: واشنطن لا تنظر إلى ملفات السياسة الخارجية بنظرة مثالية



طهران /سما/

اعتبر علي أكبر صالحي، وزير الخارجية الإيراني الأسبق أن الولايات المتحدة في سياستها الخارجية تميل لترجيح مصالحها ولن تتمسك بموقف يضرها في تعاملاتها الدولية.

وقال صالحي، وهو أيضا الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في حوار مع موقع "انتخاب" الإيراني نشر اليوم السبت، إن واشنطن "تحلل الموضوعات فقط على أساس المستجدات والبيانات، وتصحح أو تغير سياساتها بناء على الحقائق، وفي النهاية تتصرف وفقا لمصالحها الخاصة".

وأضاف: "لذلك عندما تقرر حماية مصالحها العليا، لا ترى حاجة إلى فرض تكاليف معركة لا نهاية لها على اقتصادها الوطني دون داع".

وتمحور الحديث حول السياسة الأمريكية حيال أفغانستان بشكل أساسي، لكن صالحي أشار أيضا إلى تجاربه خلال فترة توليه وزارة الخارجية، والتي توحي بأن واشنطن لن تتمسك بموقف ثابت إذا أضر بمصالحها.

واستذكر صالحي في هذا السياق كيف انتزعت طهران من واشنطن موافقتها على حق إيران في تخصيب اليورانيوم. 

تأتي هذه التصريحات قبل أيام من الموعد المقرر لاستئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى العاليمة في جنيف.

والشهر الماضي قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده "ليست متحمسة كثيرا" لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

#ايران #الخارجية الايرانية #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في حوارات التهدئة..خطة لمنع ارتباط غزة بفلسطين

مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن حماس "إرهابية"

في حديث نادر.. بن زايد يفسر لماذا اختارت الإمارات السلام مع "إسرائيل" (فيديو)

صحيفة: خطة مصرية بشأن التوصل إلى تهدئة في غزة يتم تجهيزها على نار هادئة

فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

خبير عسكري: حماس ترفع رأسها وتراجع نفوذ السلطة بالضفة

الأخبار الرئيسية

غزة: فتح باب التسجيل للعمال الفلسطينيين الراغبين بالعمل في اسرائيل

يهود

عالم آثار "إسرائيلي" ينفي وجود أيّ صلة لليهود في القدس المحتلة

عيساوي فريج

وزير اسرائيلي: اتصالات على نار هادئة.. وتل أبيب ستوقع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول عربية

بينت

إسرائيل في “حلم الآخرة”.. معاريف تتساءل: هل نتجه إلى عالم جديد يخلو من إيران؟

وفاة واحدة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية