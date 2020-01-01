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سلطان عمان يتوجه إلى قطر

السبت 20 نوفمبر 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطان عمان يتوجه إلى قطر



مسقط /سما/

يتوجه سلطان عُمان هيثم بن طارق يوم الاثنين إلى دولة قطر في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال التلفزيون العماني الرسمي عبر "تويتر": "السلطان هيثم بن طارق يتوجّه بعد غد الاثنين إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة تلبية للدعوة الكريمة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".

وأوضح التلفزيون الرسمي بأن الزيارة ستتناول أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما، ووصولا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدا من النماء والرخاء والاستقرار في الحاضر والمستقبل".

وتعد هذه الزيارة الخارجية الثانية للسلطان هيثم بن طارق، بعد زيارته للسعودية في يوليو الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

#سلطان عُمان #هيثم بن طارق #قطر #سلطنة عمان

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