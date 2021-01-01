  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حسن يوسف: "قرار عزل قادة الأجهزة الأمنية بجنين جاء بعد الحشود في جنازة قبها"

السبت 20 نوفمبر 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسن يوسف: "قرار عزل قادة الأجهزة الأمنية بجنين جاء بعد الحشود في جنازة قبها"



رام الله / سما /

 اعتبر القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، أن "قرار عزل قادة الأجهزة الأمنية في جنين جاء بعد الحشود الكبيرة التي شاركت في جنازة القائد وصفي قبها ولقاء رئيس الشاباك بالرئيس محمود عباس قبل أيام"، حسب وصفه.

 وقال إن "قبها له دور مشرف في الحياة الفلسطينية، والجماهير المشاركة في الجنازة عبرت عن وفائها للرجل وعائلته وحماس".

وأضاف: "من يعتقد أن حركة حماس مجموعة من العناصر يمكن أن تنتهي بقتلهم أو اعتقالهم فهو واهم"، حسب وصفه.

 واعتبر يوسف أن "حماس لا تطرح نفسها بديلا سياسيا ولا تفاوضيا ولا تخطو أي خطوة باتجاه السلطة تعود بالسوء على الواقع الفلسطيني"، وأردف قائلاً أن "سلوك السلطة تجاه حماس ليس إيجابيا، وأن الحركة عمليا محظورة على الأرض، ومنع أنشطتها في الضفة يأتي خضوعا لإملاءات إسرائيلية".

 ووصف ما قال إنه "تقرب السلطة من حماس في بعض المراحل"، بأنه "تكتيكي من أجل تحسين موقفها التفاوضي مع الاحتلال".

 وقال: "ندعو لأن تسود لغة الحوار والتسامح بيننا، وأن يبني الرئيس والسلطة وحركة فتح وكل الفصائل على موقف فلسطيني وفق اجتماع الأمناء العامين في رام الله وبيروت، وحوارات القاهرة والدوحة وتركيا، لحماية الواقع الفلسطيني والمصالح الكبرى لشعبنا لفلسطيني".

 وفي سياق آخر، عبَر عن "أسفه لما يجري من اقتتال عائلي في الضفة"، وقال إنه "مؤلم وأن السلطة غائبة عن معالجته".

 واعتبر أن "تفريغ المساجد والمنابر من الشخصيات المؤثرة ساهم في تعزيز حالة الفلتان الأمني".

#حركة حماس #حسن يوسف #وصفي قبها #الاجهزة الامنية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في حوارات التهدئة..خطة لمنع ارتباط غزة بفلسطين

مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن حماس "إرهابية"

في حديث نادر.. بن زايد يفسر لماذا اختارت الإمارات السلام مع "إسرائيل" (فيديو)

صحيفة: خطة مصرية بشأن التوصل إلى تهدئة في غزة يتم تجهيزها على نار هادئة

فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

خبير عسكري: حماس ترفع رأسها وتراجع نفوذ السلطة بالضفة

الأخبار الرئيسية

عيساوي فريج

وزير اسرائيلي: اتصالات على نار هادئة.. وتل أبيب ستوقع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول عربية

بينت

إسرائيل في “حلم الآخرة”.. معاريف تتساءل: هل نتجه إلى عالم جديد يخلو من إيران؟

وفاة واحدة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فصائل

الفصائل تعلن إطلاق حملة وطنية ضد القرار البريطاني بحق حماس

في حديث نادر.. بن زايد يفسر لماذا اختارت الإمارات السلام مع "إسرائيل" (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية