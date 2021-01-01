منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين استهداف الاحتلال للصحفي معتصم سقف الحيط

غزة / سما /

عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة لإمعان وإصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال تأديتهم لواجبهم المهني في تغطية مجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وأدان المنتدى في بيان له، إصابة الاحتلال للزميل الصحفي معتصم سقف الحيط بالقدم والظهر بعد استهدافه بقنابل الغاز خلال اقتحام الاحــتلال لرام الله، وذلك في انتهاك جديد للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.

وطالب المنتدى، بوقفة جادة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على استهدافه المتواصل للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدًا استهجانه البالغ لحالة الصمت من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحقوقية على تعمد قوات الاحتلال قمع الصحفيين.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين لن ينال من إرادتهم وعزيمتهم على مواصلة دورهم المهني وواجبهم الوطني، داعيًا المؤسسات الحقوقية والنقابية إلى تفعيل دورها لمواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بالصحفيين الذين يؤدون واجبهم بكل مهنية.