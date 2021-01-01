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حماس تشيد بموقف الفصائل الرافض لقرار بريطانيا

السبت 20 نوفمبر 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تشيد بموقف الفصائل الرافض لقرار بريطانيا



غزة / سما /

 أشادت حركة حماس، اليوم السبت، بموقف الفصائل والقوى والمكونات الفلسطينية الرافض للقرار البريطاني اعتبار الحركة “منظمة إرهابية”.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس زكريا أبو معمر، خلال تصريح صحفي له، إن هبّة وطنية، قوية، شاملة، نوعية، قادتها الفصائل والقوى والمكونات الفلسطينية كافة، انتصارًا للحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ورفضًا للقرار البريطاني الجائر بحق ستة عشر مليون فلسطيني، وليس بحق حركة المقاومة الإسلامية حماس وحدها.

وأضاف “هبّة وطنية أكدت المعدن الأصيل لقوى شعبنا الذي يتوحد فورًا أمام أي عدوان سياسي أو عسكري يطال حقوقنا الثابتة”.

وتابع “لقد بلغ استهداف الحق الفلسطيني مبلغه، فبعد صفقة القرن التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة وما زالت خيوطها قائمة، إلى استهداف المؤسسات الفلسطينية المدنية، إلى مسلسل التطبيع الخطير، إلى القرار البريطاني الجديد، وغير ذلك من أشكال الاستهداف”.

وأكد أبو معمر أن الشعب الفلسطيني في أمسّ الحاجة إلى التوحد تحت سقف البيت الكبير بعد إصلاحه وإعادة بنائه وفق استراتيجية وطنية شاملة تنهض بالمشروع الوطني وتحميه.

#حركة حماس #الفصائل الفلسطينية #بريطانيا

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