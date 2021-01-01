فلسطين: التصويت على قرار السيادة على الموارد الطبيعية أظهر عزلة الاحتلال وداعميه

رام الله / سما /

قال وزير الخارجية رياض المالكي "إن تصويت الأمم المتحدة على قرار بخصوص حق شعبنا بسيادته على موارده الطبيعية بأغلبية ساحقة أظهر عزلة إسرائيل والمجموعة التي تدعمها".

وأضاف المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، ان هذا القرار يتم اعتماده كل عام لصالح شعبنا وحقه بالسيطرة على ارضه، ويعيد التأكيد على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بانتهاكها للموارد الطبيعية الفلسطينية، وتستغلها بأبشع الطرق، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبتها على سرقتها وتدميرها للموارد الطبيعية الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، وصف المالكي قرار الاحتلال بالسماح لزيارات طلاب المدارس الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى بـ"الخطير جدا"، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته امام انتهاكات الاحتلال.

وطالب المالكي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بتمثيل دائم للقدس المحتلة، وارسال لجنة متخصصة لمراقبة ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد الأماكن المقدسة، ومنع أي تغيير فيها، والالتزام بالوضع التاريخي والقانوني.