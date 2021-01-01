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مليون جرعة من لقاح كورونا للأطفال تصل إسرائيل

السبت 20 نوفمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مليون جرعة من لقاح كورونا للأطفال تصل إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

وصلت إلى إسرائيل صباح اليوم السبت، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المخصصة للأطفال، وأفيد أن هذه الشحنة تتضمن مليون جرعة من انتاج شركة فايزر.

وقام طاقم خاص بتفريغ الحمولات في المطار ونقلها إلى شاحنات التبريد ومن ثم الى مركز التوزيع القطري في "موديعين".

بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلي نحمان آش إن تراجع المنحنى الوبائي توقف خلال الأسبوع الأخير وأن عدد الإصابات يستقر على حوالي 500 يومياً، مضيفاً أن هناك خشية من ارتفاع مؤشر انتقال العدوى.

ولفت آش إلى أنه إذا اتسعت رقعة انتقال الوباء أكثر فلا يستبعد اتخاذ اجراءات الاغلاق في المرافق العامة إلا أنه أكد أنه كلما ازداد عدد المواطنين المطعمين كلما كانت مواجهة الجائحة أكثر نجاعة، مشيراً إلى أن حوالي 60% من المصابين الجدد هم أطفال داعياً أولياء الأمور إلى الاقدام على تطعيم أطفالهم دون خوف أو قلق.

#اسرائيل #فيروس كورونا #تطعيم الاطفال #لقاح كورونا

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