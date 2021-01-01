تشييع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية في قباطية

جنين / سما /

شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيدة إسراء خزيمية اليوم في بلدة قباطية جنوب جنين.

وسلمت قوات الاحتلال جثمان إسراء، بعد شهرين من احتجازه، حيث استشهدت جراء تعرضها لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال المنتشرين في البلدة القديمة بالقدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

إسراء أم لأربعة أطفال (تولين، وعامر، وورد، وتيم)، تبلغ أكبرهم (11 عاماً) فقط، وقالت عائلتها بعد استشهادها إنها كانت من المتفوقات في الجامعة، وهي كاتبة مهتمة بالشؤون الوطنية.

وأظهر الكشف الطب الشرعي على جسد الشهيدة إصابتها بأكثر من 17 رصاصة من جنود الاحتلال.