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الفلسطينيون والاسرائيليون لم يحسنا استغلال معاهدة اوسلوا

وزير اسرائيلي: اتصالات على نار هادئة.. وتل أبيب ستوقع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول عربية

السبت 20 نوفمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي: اتصالات على نار هادئة.. وتل أبيب ستوقع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول عربية



القدس المحتلة / سما /

اعرب وزير التعاون الإقليمي في حكومة اسرائيل عيساوي فريج عن اعتقاده ان تل ابيب ستوقع العام القادم على اتفاقيات تطبيع مع دول عربية إضافية .

وقال فريج وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان) إن الكثير من دول الجوار ترغب في ذلك موضحا ان اتصالات على نار هادئة تجري مع معظم بلدان المنطقة .

وفي سياق ندوة ثقافية عقدت في رعنانا رأى الوزير فريج ان الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني اخطئا حينما لم يحسنا استغلال معاهدة اوسلوا داعيا الى ضم الفلسطينيين لركب التطبيع .

ومن جانبها قالت عضو الكنيست اميلي مواتي من حزب العمل انه يجب على احزبها وحزب كاحول لافان ان يشكلا اتحادا بينهما او قائمة مشتركة للكنيست داعية نواب كاحول لافاتن الى الترشح في الانتخابات الداخلية لحزب العمل جاءت اقوالها في ندوة ثقافية عقدت في الخضيرة.

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