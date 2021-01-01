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الشخصيات المستقلة : قرار بريطانيا امتداد للنهج الاستعماري و إعلان حرب على الشعب الفلسطيني

السبت 20 نوفمبر 2021 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استنكر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين و الشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير قرار حكومة بريطانيا بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية.


و قد أكد التجمع في بيان وصلنا نسخة عنه؛ بأن قرار حكومة بريطانيا هو قرار إرهابي و عنصري و امتداد لسياسة الاستعمار و تبرير ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني صاحب الأرض، و شدد البيان على أن حكومة بريطانيا التي أصدرت وعد بلفور هي التي أسست للإرهاب و التهجير القسري و هي مسئولة عن كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين طوال العقود الماضية، معتبراً القرار الجديد بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، و إمعان في ممارسة العنصرية و الاضطهاد ضده. 


كما أكد البيان بأن حكومة بريطانيا منحازة للاحتلال و غير مؤهلة أو محولة بتصنيف أبناء الشعب الفلسطيني و فصائله.


و أشار التجمع إلى أن قرار الحكومة البريطانية يخالف إرادة الشعب البريطاني الذي يتزايد دعمه للقضية الفلسطينية نتيجة الوعي الأخلاقي و تفهم الحقائق و الكشف عن كذب الاحتلال الإسرائيلي و جرائمه.


كما أكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة على أن حركة المقاومة الإسلامية حماس هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني و القوى الوطنية المقاومة للاحتلال و التي تدافع عن شعبها و أرضها المحتلة، و أن الشعب الفلسطيني لا يقبل تصنيف أي فرد فلسطيني أو فصيل كإرهابي.


و اختتم البيان بضرورة رص الصفوف و استعادة الوحدة الوطنية و الوقوف بشكل جاد و حاسم تجاه هذا القرار الجائر، كما دعا الشعب البريطاني للضغط على حكومته من أجل عدولها عن هذا القرار و الالتزام بالاعتراف بالخطأ التاريخي في حق الشعب الفلسطيني و تعويضه.

#بريطانيا #الشخصيات المستقلة

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