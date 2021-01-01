الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد أبوسلطان مساء اليوم

رام الله/سما/

قررت سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الفتى امجد ابو سلطان (15عاما) من بيت لحم المحتجز في ثلاجات الاحتلال اليوم الساعة السادسة مساء.

وكانت قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية: إن سلطات الاحتلال سلمت الجانب الفلسطيني جثمان شخص مجهول الهوية مساء أمس، في الوقت الذي كانت تنتظر وصول جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان.

واعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها تتابع الخطأ الذي حصل اثناء عملية تسلم جثمان الشهيد الطفل امجد ابو سلطان من مدينة بيت لحم.



وقالت: انه وبعد وصول طواقمنا برفقة والد الشهيد واسعاف الهلال الاحمر الى النقطة المتفق عليها لتسلم الجثمان، واثناء عملية التعرف على جثمان الشهيد تفاجئنا باحضار الجانب الاسرائيلي جثة أخرى ليست جثة الشهيد ابو سلطان وهي جثة مجهولة الهوية .

واستشهد الفتى ابو سلطان منتصف شهر تشرين اول/ أكتوبر المنصرم برصاص قوات الاحتلال بحجة محاولة القاء زجاجات حارقة قرب حاجز النفق في بيت جالا.