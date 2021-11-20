  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الحوثيون يعلنون عن "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي"

السبت 20 نوفمبر 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون عن "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي"



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن تنفيذها "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي".

وتعهد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" بالإعلان عن تفاصيل العملية المزعومة خلال الساعات القادمة في "بيان مهم".


وجاء ذلك بعد إعلان التحالف العربي بقيادة الرياض أمس عن إسقاط أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون، بالإضافة إلى سقوط صاروخين باليستيين في الأراضي اليمنية بعد إطلاقهما من قبل الحوثيين، مؤكدا أنه بدوره شن "عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد".

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد القتال في مختلف جبهات النزاع اليمني في الآونة الأخيرة، منها محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد ومحافظة الحديدة الساحلية في غربها.

#الحوثيون #السعودية #اليمن

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن حماس "إرهابية"

فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

في حديث نادر.. بن زايد يفسر لماذا اختارت الإمارات السلام مع "إسرائيل" (فيديو)

"يسرائيل هيوم": إسرائيل تعلن عن “تحديث” الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.. من أوسلو

خبير عسكري: حماس ترفع رأسها وتراجع نفوذ السلطة بالضفة

أول تعقيب من الأمم المتحدة على قرار بريطانيا تصنيف "حماس" بـ"الإرهابية"

الأخبار الرئيسية

وفاة واحدة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فصائل

الفصائل تعلن إطلاق حملة وطنية ضد القرار البريطاني بحق حماس

في حديث نادر.. بن زايد يفسر لماذا اختارت الإمارات السلام مع "إسرائيل" (فيديو)

صحيفة: خطة مصرية بشأن التوصل إلى تهدئة في غزة يتم تجهيزها على نار هادئة

حماس

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في حوارات التهدئة..خطة لمنع ارتباط غزة بفلسطين

الاتصالات الفلسطينية