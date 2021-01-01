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"الائتلاف الوطني" : ادارج بريطانيا لحماس على قوائم الارهاب هو الارهاب بعينه

السبت 20 نوفمبر 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الائتلاف الوطني" : ادارج بريطانيا لحماس على قوائم الارهاب هو الارهاب بعينه



غزة/سما/

استنكر  محمد مقداد الامين العام لحركة الائتلاف الوطني الفلسطيني في تصريح له صباح اليوم السبت تعقيباً على ما اعلنته بريطانيا  يوم امس  بإدارج حركة حماس على قوائم الارهاب وتصنيفها منظمة ارهابية "بان ادراج حماس على قوائم الارهاب هو الارهاب بعينه". 


وقال  "ان اول من خطى خطى الارهاب في العالم هي بريطانيا عندما احتلت العالم وقدمت فلسطين لاسرائيل على طبق من ذهب لتنشئ وطن قومي لليهود على ارض فلسطين ، اعطاء من لا يملك لمن لايستحق" . 

واكد "انه رغم التباينات الا ان حركة حماس هي جزء اصيل من مكونات شعبنا الفلسطيني وهي حركة نضالية دفاعية تحمي الارض التي خذلها العالم و هرول للتطبيع مع مغتصبها وقاتل اطفالها".

وشدد على وحدة الشعب الفلسطيني بكافة فصائلة وقواه الحية السياسية والمجتمعية ، على ان لا يترك احد فصائله فريسة لاحد لانظمة الاستبداد في العالم .

مؤكداً على صلابة الجبهة الداخلية امام غطرسة المطبعين والمهرولين تجاه تصنيف فصائل شعبنا المقاومة لبطش الاحتلال عن ارضه ومقدساته المسيحية والاسلامية.

#محمد مقداد #الائتلاف الوطني الفلسطيني

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