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كلوب يشرح سبب عدم مشاركته في مفاوضات صلاح

السبت 20 نوفمبر 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يشرح سبب عدم مشاركته في مفاوضات صلاح



وكالات/سما/

أوضح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، موقفه من عدم مشاركته في مفاوضات النادي الإنجليزي لتجديد عقد نجم الفريق المصري محمد صلاح، الذي ينتهي في صيف 2023.

أصر كلوب على موقفه أنه لا يشارك في محادثات العقد مع لاعبيه، وسبق أن أظهر انزعاجه، عندما سئل باستمرار عن تطور المفاوضات مع صلاح.

وفي هذا الصدد، قال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أتحدث إلى اللاعبين باستمرار، لكن ليس من الصواب أن يتحدث المدرب إلى اللاعبين بشأن العقود".

وأضاف: "أنت بحاجة إلى شخص ما كوسيط بين اللاعب والنادي.. بالنسبة للاعب يكون الوكيل، وبالنسبة للنادي فإنه المدير الرياضي".

وتابع: "عندما يكون اللاعب مهما جدا بالنسبة لك، وتقول له يمكنك الحصول على هذا الأمر، لكنه يرد (أعتقد أنني أستحق أكثر من ذلك!).. هذه المحادثة يجب ألا تحدث مع المدير الفني".

من الواضح أن كلوب يريد من النجم المصري البقاء لفترة طويلة في "أنفيلد"، لكن ليس له تأثير مباشر على المفاوضات، التي استمرت طوال العام تقريبا.
وسيرحل مايكل إدواردز، المدير الرياضي الحالي، عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، تاركا المنصب لنائبه جوليان وارد.

وعن ذلك، قال كلوب: "لو جئت إلى هنا قبل 10 سنوات، وقلت لكم إن المدير الرياضي مهم حقا، لكان الجميع سيقول لي: عد إلى ألمانيا وتعامل مع هذا الأمر هناك!".

واختتم: "كنت أريد مديرا رياضيا عندما جئت هنا.. كان لدى مايكل وظيفة مماثلة من قبل، لكنه حصل على الوظيفة في النهاية، لأنني لا أريد التعامل يوميا مع وكلاء اللاعبين، أوأي شيء ينتقص من الأشياء المهمة حقا التي علي أن أفعلها".

#يورغن كلوب #محمد صلاح #الدوري الانجليزي الممتاز #البريميرليغ

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