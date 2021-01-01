وفاة واحدة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقالت الوزيرة في التقرير اليومي: "إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 18، طوباس 3، الخليل 5، طولكرم 2، جنين 2، نابلس 3، رام الله والبيرة 5، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 55".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 13، طوباس 5، الخليل 28، طولكرم 4، جنين 17، نابلس 3، رام الله والبيرة 8، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 200"،.





وذكرت: "سجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة"، لافة إلى وجود 42 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.