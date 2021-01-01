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مصر تحذر من خطر تقويض أمن المنطقة وتكثيف الهجرة غير المشروعة بسبب سد النهضة

السبت 20 نوفمبر 2021 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تحذر من خطر تقويض أمن المنطقة وتكثيف الهجرة غير المشروعة بسبب سد النهضة



القاهرة/سما/

حذر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي من أن أي نقص في المياه سيعاني منه بلده نتيجة لتطبيق إثيوبيا مشروع سد النهضة بشكل أحادي سيؤثر سلبا على الأمن الإقليمي والدولي.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن عبد العاطي، خلال اجتماع عقده مع خبير المياه الأمريكي الحكومي ماثيو باركس بمصاحبة نائب السفير الأمريكي نيكول شامبين وممثلي سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، شدد على أن مصر أبدى "مرونة كبيرة" خلال مراحل التفاوض المختلفة بغية التوصل إلى إتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، غير أن محاولاته العديدة لبناء الثقة لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي.


وقال الوزير، حسب البيان: "أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية".

وذكر عبد العاطي أن إصرار الجانب الإثيوبي على أن ملء سد النهضة يمثل ضرورة إنشائية ويأتي بغرض توليد الكهرباء مخالف للواقع، متهما أديس أبابا بـ"إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد" ما يتسبب، على حد قوله، في إلحاق أضرار بمصر والسودان تقدر بمليارات الدولارات لمحاولتهما تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الإجراءات الإثيوبية أحادية الجانب.

ولفت الوزير إلى أن "الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع".

#مصر #سد النهضة

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