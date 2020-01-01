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اعلام اسرائيلي: واشنطن ستسلم المغرب منظومة "باتريوت" لنشرها على الحدود مع الجزائر

السبت 20 نوفمبر 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: واشنطن ستسلم المغرب منظومة "باتريوت" لنشرها على الحدود مع الجزائر



قالت القناة I24 الاسرائيلية أن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المتخصصة في الصناعات الحربية أكدت على حصولها موافقة البنتاغون لتسليم المغرب منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" ليقوم بنشرها على الحدود الجزائرية.


وتأتي هذه الخطورة تأكيدا عمليا على التزام الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، إذ يرتقب أن تقوم المملكة بنشر منظومة الصواريخ هناك، خاصة على الحدود مع الجزائر التي تأتي منها تهديدات جبهة البوليساريو.

وأخبر الموقع المتخصص بالشؤون الدفاعية Inside Defense أن المغرب سيتسلم منظومة Patriot Pac-3 MSE عام 2022 رفقة خمس دول عربية أخرى، هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، إلى جانب عدد من بلدان أوروبا وآسيا مثل ألمانيا وهولندا وسويسرا والسويد النرويج وبولندا ورومانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، علما أن الرباط كانت قد أتمت اتفاقها مع الموردين الأمريكيين العام الماضي.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت بشكل رسمي، في ديسمبر العام الماضي أن صفقات الأسلحة والمعدات العسكرية بين واشنطن والرباط تشمل منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" القادرة على التصدي لتهديد الطائرات والصواريخ الباليستية، وهو الاتفاق الذي جرى في عهد إدارة الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه كان يحتاج لموافقة البنتاغون لإتمامه، الأمر الذي تحقق بعد تولي الرئيس الحالي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وجاءت موافقة وزارة الدفاع الأمريكية وسط حديث جبهة البوليساريو عن خوض "حرب" ضد القوات المسلحة الملكية في الصحراء منذ تدخل المغرب لطرد عناصر الجبهة من منطقة الكركرات في 13 نوفمبر 2020، لكنها تتزامن أيضا مع ارتفاع حدة التهديدات الجزائرية ضد المملكة، والتي صدر آخرها عن رئاسة الجمهورية يوم 3 نوفمبر الجاري عقب الإعلان عن مقتل 3 جزائريين، والذي اتضح أنهم دخلوا إلى المنطقة العازلة في الصحراء.

المصدر: i24News

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