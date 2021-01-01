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البحرين: على لبنان إظهار أن بإمكان "حزب الله" تغيير سلوكه

السبت 20 نوفمبر 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين: على لبنان إظهار أن بإمكان "حزب الله" تغيير سلوكه



المنامة/سما/

على خلفية الأزمة الدبلوماسية اللبنانية-الخليجية، أكد وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني أن مستقبل العلاقات بين الطرفين يتوقف على ما إذا كان بإمكان "حزب الله" تغيير سلوكه.

وصرح الزياني خلال مشاركته اليوم السبت في مؤتمر "حوار المنامة"، حسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، بأنه "يتعين على لبنان إظهار أنه يمكن لـ"حزب الله" تغيير سلوكه".

وقال الوزير البحريني متحدثا عن سياسات دول الخليج العربية إزاء لبنان: "المشكلة داخل لبنان، وليس بإمكاننا دعم هذه العملية ما لم يغير "حزب الله" سلوكه".


وشدد الوزير على أن الدبلوماسية تمثل أداة ذات أهمية حيوية لممارسة "الردع الفعال والردع المستتر"، لافتا إلى أن "الدبلوماسية الخاصة التي تضمن التنسيق بين دول متشابهة التفكير يجب أن تتطور وتعزز أطر الردع الفعالة".


ولفت الزياني إلى ضرورة ممارسة الردع بحق دول ولاعبين غير حكوميين على حد سواء الآن، داعيا إلى استخدام أساليب القوة الصارمة والقوة الناعمة للتأثير على سلوك الخصوم.

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية العميقة التي اتخذت خلالها السعودية والبحرين والكويت والإمارات إجراءات دبلوماسية بحق لبنان، احتجاجا على التصريحات السابقة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية، وقال فيها إن السعودية والإمارات "تعتديان على الشعب اليمني"، وإن جماعة الحوثيين "تمارس الدفاع عن النفس".

#البحرين #حزب الله #السعودية #جورج قرداحي #لبنان

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