  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحايك يحذر أوضاع خطيرة على البنى التحتية والمشردين بغزة خلال الشتاء

السبت 20 نوفمبر 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك يحذر أوضاع خطيرة على البنى التحتية والمشردين بغزة خلال الشتاء



غزة / سما /

دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم السبت، المانحين لضرورة توجيه أموالهم بشكل عاجل لإعمار البنى التحتية في قطاع غزة، مبيناً أن المنخفض الجوي الحالي رغم ضعفه إلا أنه كشف عن حجم الضرر الكبير الذي تعرضت لهم البنى التحتية خلال العدوان الأخير على القطاع في مايو الماضي.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن العديد من الشوارع الرئيسية تعرضت للغرق وتوقفت فيها حركة سير المركبات والأفراد نتيجة اختلاط مياه الأمطار بالرمال والطين وتراكم المياه فيها على شكل برك.

وحذر الحايك، تفاقم الأزمة إنسانية  بقطاع غزة مع دخول فصل الشتاء في ظل وجود ألاف المشردين والشقق السكنية التي دمرت بشكل كلي وجزئي ولم تُعمر للأن ، بالإضافة لانهيارات أرضية وغرق لشوارع وتقاطعات رئيسية استهدفت خلال العدوان الأخير.

وأشار الحايك، إلى أن تأجيل المانحين لإعمار البنى التحتية التي تحتاج بمجملها في كافة مناطق قطاع غزة إلى 50 مليون دولار هو أمر مقلق مع دخول فصل الشتاء، لاسيما في المناطق المنخفضة والساخنة " ذات الكثافة السكانية".

وأكد الحايك أن إعمار البنى التحتية لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى كونها تمس المواطن بشكل مباشر، وتعتبر من الخدمات الأساسية للحياة.

#علي الحايك #البنى التحتية #الشتاء #غزة #جمعية رجال الأعمال

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن حماس "إرهابية"

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

"يسرائيل هيوم": إسرائيل تعلن عن “تحديث” الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.. من أوسلو

خبير عسكري: حماس ترفع رأسها وتراجع نفوذ السلطة بالضفة

في حديث نادر.. بن زايد يفسر لماذا اختارت الإمارات السلام مع "إسرائيل" (فيديو)

أول تعقيب من الأمم المتحدة على قرار بريطانيا تصنيف "حماس" بـ"الإرهابية"

الأخبار الرئيسية

وفاة واحدة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فصائل

الفصائل تعلن إطلاق حملة وطنية ضد القرار البريطاني بحق حماس

في حديث نادر.. بن زايد يفسر لماذا اختارت الإمارات السلام مع "إسرائيل" (فيديو)

صحيفة: خطة مصرية بشأن التوصل إلى تهدئة في غزة يتم تجهيزها على نار هادئة

حماس

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في حوارات التهدئة..خطة لمنع ارتباط غزة بفلسطين

الاتصالات الفلسطينية