نهائي بطولة النخبة في هذا الموعد وتحت الأضواء الكاشفة

غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن موعد نهائي بطولة الشهيد "ياسر عرفات" لأندية النخبة في قطاع غزة.

وأوضح هنية أن موعد الموقعة النهائية لبطولة النخبة, سيكون في السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب فلسطين بغزة تحت الأضواء الكاشفة.

وبيّن أن حامل اللقب سيحصل على مكافأة مالية, متمنيا التوفيق لجميع الأندية التي وصلت الدور نصف النهائي.

ويلتقي في ذهاب المربع الذهبي الأحد, شباب خانيونس مع شباب رفح على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع, والأهلي مع الصداقة على ملعب اليرموك بغزة, فيما يجري الإياب الأربعاء القادم.