جيش الاحتلال يعلن إحباط تهريب مخدرات على الحدود مع مصر (صور)

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، "إحباطه محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع مصر".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع مصر حيث رصدت استطلاعاتنا خلال ساعات الليلة الماضية عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات وقامت باستدعاء قوة عسكرية للمكان والتي بشرت بأعمال لاعتقال المشتبه فيهم تضمنت اطلاق نار في الهواء واحبطت المحاولة".

وأضاف أدرعي: "لقد ضبطت القوات نحو 120 كيلوغرام من نوع كوكايين ومرجوانا بقيمة ملايين الشواكل ونقلتها إلى الشرطة، ستواصل قوات جيش الدفاع العمل لحماية حدود الدولة على مدار الساعة".









