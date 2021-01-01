استخدامات مفيدة وعملية للعسل

وكالات / سما /

يعود تاريخ أول سجلٍّ لتربية النحل إلى 2400 قبل الميلاد في مصر القديمة. لآلاف السنين، استخدمت الثقافات في جميع أنحاء العالم، وضمن ذلك المصريون واليونانيون والرومان والصينيون، هذه المادة الحلوة في الطب والمطبخ.

يتكون العسل من 70 إلى 80% من السكر، والباقي ماء ومعادن وبروتين.

يُستخدم للتخفيف من الحساسية، وتحلية المشروبات لمن لا يريد استخدام السكر المصنَّع، لكن العسل له استخدامات أخرى كثيرة. والمثير للدهشة أن العديد من الحالات التي يُستخدم العسل لعلاجها أكثر خطورة بكثير من التهاب الحلق البسيط.

نستعرض في هذا التقرير استخدامات مفيدة للعسل غير نكهته الحلوة:

1- شحن الجسم بالطاقة

لا داعي لتناول ألواح الشوكولاتة المُحلاة بالسكر والتي تعِد بمد الجسم بالطاقة اللازمة قبل التوجه لممارسة التمارين. ملعقة واحدة من العسل الطبيعي كفيلة بتعزيز الأداء الرياضي، حسب ما نشرته مجلة American Scientific.

2- إزالة الطفيليات

اخلط مزيجاً جيداً من العسل والماء والخل وتناوله في طريقك للتخلص من الطفيليات في الأمعاء.

3- تنظيف الجروح والخدوش

يمكن استخدام العسل في الواقع كمطهر، بسبب خصائصه العديدة المضادة للميكروبات، فهو علاج طبيعي للجروح وحتى الحروق.

4- علاج ما بعد الحلاقة

إذا كانت بشرتك تتعرض لتهيُّج جلدي بعد الحلاقة، فإن العسل يساعد في تهدئة البشرة.

ضع طبقة من العسل على الجلد بعد الحلاقة مباشرة، واتركها لتجف ثم اشطفها بالماء البارد. سيقل التورم ويصبح الجلد رطباً.

5- ترطيب الشعر

أضف ملعقة صغيرة من العسل إلى نصف كوب من الحليب الدافئ واخلطهما جيداً. افرك المزيج على الشعر من الجذور إلى الأطراف ثم اشطفه بالشامبو بعد ذلك.

لا يساهم هذا المزيج في جعل الشعر أكثر نعومة وسهولة في التحكم فيه فحسب، بل يساعد أيضاً على تهدئة فروة الرأس الجافة.

6- حفظ الفاكهة

كل ما يتطلبه الأمر هو مقدار واحد من العسل مقابل 10 مقادير من الماء ثم تغطية الفاكهة الموسمية للاحتفاظ بطريقة صحية وطبيعية بنكهات الصيف عوضاً عن أنواع المربى الغنية بالسكر.

7- علاج الشفاه الداكنة

هل كنت في عطلة جميلة بالشمس مؤخراً؟ تكتسب الشفاه لوناً داكناً هي أيضاً.

إذا تعرَّضت شفتاكِ لأشعة الشمس يمكنك علاج الشفاه الداكنة بالعسل. ضعيه مباشرة على الشفاه قبل النوم واتركيه طوال الليل، فقط حاولي ألا تلعقيه قبل أن تتاح له فرصة تغذية الجلد.

8- علاج البواسير

تسبب البواسير حكَّة وألماً في فتحة الشرج وكذلك ظهور دم في البراز. إذا كنت تبحث عن علاج منزلي، فقد يكون العسل مناسباً. وجدت دراسة تجريبية أن استخدام مزيج من العسل وزيت الزيتون وشمع العسل كعلاج موضعي يقلل بشكل كبير من الألم والحكة، وكذلك النزيف، حسبما نشر موقع Healthline.

9- فقدان الوزن

يمكن أن يلعب العسل دوراً كبيراً في خطة فقدان الوزن، حسب موقع Live Strong. فالعسل بديل ممتاز للسكر، كما أنه يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، ولكن مع القاعدة الذهبية: كل الأشياء باعتدال.