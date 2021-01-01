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اعتقال أسير محرر من بيت لحم عند حاجز مفاجىء

السبت 20 نوفمبر 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال أسير محرر من بيت لحم عند حاجز مفاجىء



بيت لحم/سما/

 قالت مصادر محلية في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم اليوم السبت، إن قوةً عسكريةً إسرائيليةً اعتقلت الشاب عمر عايد طقاطقة (25 عاماً) من سكان البلدة عند حاجز عسكري مفاجئ أثناء عودته من أريحا على طريق البحر الميت، ونقلته إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن الشاب طقاطقة أسير محرر أطلق سراحه قبل أقل من عام بعد أن أمضى محكوميته البالغة ثماني سنوات وهو من كوادر حركة فتح التي استنكرت إقدام قوات الاحتلال على نصب كمين للشاب طقاطقة، مؤكدة أن ذلك يدل على مدى إمعان الاحتلال بتطبيق إجراءاته العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وزجهم في السجون وقمع حريتهم في التعبير ضد الاحتلال وممارساته الفاشية.

#بيت لحم

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