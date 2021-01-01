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غزة: مباحث التموين تغلق 15 نقطة غاز عشوائية وسط الأحياء السكنية

السبت 20 نوفمبر 2021 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مباحث التموين تغلق 15 نقطة غاز عشوائية وسط الأحياء السكنية



غزة/سما/

أغلقت المباحث العامة– دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، 15 نقطة عشوائية لبيع الغاز وسط الأحياء السكنية بمحافظة غزة خلال جولات تفتيشية بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني وبلدية غزة.

وذكرت مباحث التموين في بيان لها، أن قرارات الإغلاق الإداري بحق النقاط العشوائية تأتي لمخالفة أصحابها المواصفات والقوانين المعمول بها، ما يشكل خطورةً عالية على حياة السكان المجاورين لها.


وبينت أنه تم إلزام أصحاب النقاط المخالفين بأخذ التصاريح اللازمة حسب شروط السلامة التي تقرها الجهات المختصة حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

#المباحث العامة

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