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طبيب يكشف عن المسبب الثالث للوفاة بفلسطين وكيفية علاجه

السبت 20 نوفمبر 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب يكشف عن المسبب الثالث للوفاة بفلسطين وكيفية علاجه



غزة/سما/

أكد الدكتور محمد حبيب، رئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى الشفاء بمدينة غزة، أن الجلطة الدماغية، هي السبب الثالث للوفاة في فلسطين، لافتا إلى أنه يتم تسجيل 2000 حالة جلطة دماغية سنويا، سواء جلطة بواسطة نزيف أو انسداد أوعية الدماغ، أما جلطات النزيف تشكل 10-15% والنسبة الباقية انسداد الأوعية.

وقال حبيب في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، صباح اليوم السبت: "نسجل سنوياً وفاة 25% من نسبة المصابين بالسكتات الدماغية، والعلاج الجديد هو عبارة عن إذابة التخثر بواسطة عقار TPA، حيث يتم إعطاؤه للمصاب بالجلطة الدماغية، ومن ثم إدخاله لعملية قسطرة قلب وتنظيف الأوعية وهو ما يحافظ على الدماغ".

وأضاف حبيب: "قمنا بإجراء العملية لمصاب وتحسنت صحته، وتم إخراجه من المستشفى بعد يومين وهو بصحة جيدة، وهذه العمليات تنجح إذا وصل المريض المصاب بالجلطة الدماغية في أول 6 ساعات من ظهور أعراض الإصابة، أما إذا تأخر فتقلل نسبة نجاح العملية، وبعد مرور 24 ساعة فلا يوجد أي فائدة من هذه العملية".


وأشار رئيس قسم القسطرة القلبية في مجمع الشفاء، إلى أن العلاج لم يكن متوفراً في قطاع غزة، بسبب سعر العقار المرتفع والذي تبلغ قيمته حوالي 2000 دولار، لافتا إلى أن وزارة الصحة بقطاع غزة لم تكن قادرة على توفيره لأسباب سياسية منها الحصار وقلة التمويل، لكن العلاج متوفر حالياً في غزة لستة أشهر مقبلة.

#القسطرة القلبية #الجلطة الدماغية #فلسطين

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