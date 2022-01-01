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أبو حسنة : لازاريني قام بخطوة تاريخية باصراره على تغيير طريقة تمويل الاونروا

السبت 20 نوفمبر 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة : لازاريني قام بخطوة تاريخية باصراره على تغيير طريقة تمويل الاونروا



رام الله / سما /

قال عدنان أبو حسنه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" ان نتائج المؤتمر الدولي في بروكسل حول الوكالة  ليست كافية ولكنها خطوة في الاتجاة الصحيح " موضحا "للمرة الاولى التي نتحرك بها الاونرواعمليا وباصرار نحو ايجاد تعهدات مالية متعددة السنوات".

وقال في تصريحات لصوت فلسطين اليوم "بعد مؤتمر المانحين سنواصل  الاتصالات مع الدول المانحة لرؤية متى سيتم الحصول على هذه الاموال كيفية دفعها بالسرعة المطلوبة ومواصلة الاتصال  ايضا بمانحين جدد الذين اعلنوا عن تعهدات متعددة  السنوات  في مؤتمر بروكسل (تعهدات متعددة السنوات ).

واضاف "الاونروا باطقمها تواصل الاتصالات بدول اخرى ايضا  مع مساعدة العديد من الاطراف من اجل حثها على السير بهذا الاتجاة الهام ( (الان لدينا جزء من الميزانية يمكنك التنبوء به وهو 40 %من ميزانية 2022 ".
وبين "طلبنا 100 مليون دولار لشهري نوفمبر وديسمبر ولكن حصلنا على 38 مليون دولار وبقي عجز بحوالي 60 مليون دولار وهذا العجز كبير لكن هناك اتصالات خلال الايام والساعات القادمة  من اجل توفير رواتب شهر نوفمبر والمصاريف  التشغيلية ايضا " موضحا "نامل بان ننجح في ذلك ولكن وحتى اللحظة ماحصلنا عليه غير كافي".

ولفت الى انه "سيكون هناك اجتماع للجنة الاستشارية في نهاية الشهر في عمان لاطلاعهم على الاوضاع  المالية والتطورات الاخيرة ونتائج مؤتمر بروكسل وتوصيات ايضا خلال الفترة القادمة" موضحا "هناك جهد محموم يبذل من اجل الحصول على تبرعات جديدة وايضا  السير في اتجاه  التعهدات المتعددة السنوات وهذا طريق مهم لم يكن سابقا بهذا الحجم ولكن اليوم لدينا 614 مليون دولار حصلنا عليها من عامين الى خمس سنوات وهذا مهم يجب السير على هذا المنوال".

 
وتابع "الان لدينا 40 %من ميزانية 2022 والدول التي تبرعت بتعهدات متعددة السنوات هي 8 دول ويجب العمل على زيادة الدول التي تؤمن بهذا الطريق ان يكون لنا تبرعات جديدة ".
وقال "هناك عمل يقوم به مفوض الاونروا غير مسبوق في تاريخ الاونروا بهذه الطريقة بالذات  (يريد تغير طريقة تمويل الاونروا قد يكون هناك  من حصل اكثر او اقل)  لكنه يريد ان يغير هذه الطريقة التي تعتمد على تبرعات طوعية (هذا يدفع وهذا لايدفع )وهذ عملية غير مقبولة واشكالية وتسبب في ازمات".

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