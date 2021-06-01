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آلية السفر عبر معبر رفح الأحد

السبت 20 نوفمبر 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة إلى الحافلة العاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (38/2021)، وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (6/2021).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 06:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.


 
كما وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف (38/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (6/2021): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: اضغط هنا

#السفر عبر معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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