  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: حالة وفاة و 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة

السبت 20 نوفمبر 2021 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: حالة وفاة و 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة



غزة / سما /

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في التقرير ، أن الوزارة سجل لديها حالة وفاة واحدة و55 إصابة جديدة بعد اجرائها 448 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن اجمالي أعداد الوفيات بلغ 1629 وفاة بعد تسجيل حالة واحدة خلال الـ24 ساعة، فيما بلغ اجمالي المتعافين إلى 183025 حالة ، بعد تسجيل 200حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين بلغ 186297 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1643 حالة، فيما وصل اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى إلى 65 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وبشأن التطعيمات، بينت الوزارة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ: 1606760 جرعة واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 494444 شخص.

#الصحة بغزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف خطة من مرحلتين لحماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. والردود الإسرائيلية على بعض النقاط

مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن حماس "إرهابية"

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

"يسرائيل هيوم": إسرائيل تعلن عن “تحديث” الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.. من أوسلو

أول تعقيب من الأمم المتحدة على قرار بريطانيا تصنيف "حماس" بـ"الإرهابية"

أردوغان تدخّل شخصيّاً للإفراج عن إسرائيليين لماذا؟ وماذا عن اتهامات بالتجسّس؟ هل تبخّر فجأةً وضعهما “المُعقّد”؟

الأخبار الرئيسية

في حديث نادر.. بن زايد يفسر لماذا اختارت الإمارات السلام مع "إسرائيل" (فيديو)

صحيفة: خطة مصرية بشأن التوصل إلى تهدئة في غزة يتم تجهيزها على نار هادئة

حماس

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في حوارات التهدئة..خطة لمنع ارتباط غزة بفلسطين

السلطة

خبير عسكري: حماس ترفع رأسها وتراجع نفوذ السلطة بالضفة

اشتباكات

فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

الاتصالات الفلسطينية