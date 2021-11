اليسار كسب المثقفين.. وخسر الفقراء..حسن العاصي

درسَ الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي استطلاعات الرأي التي أجريت بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية والانتخابات البرلمانية البريطانية والانتخابات الرئاسية الفرنسية من العام 1945 إلى العام 2017. ويقدم في وثيقة بحثية جديدة شاملة تفسيرات مقنعة ومدهشة للتحولات السياسية الدراماتيكية في الانتخابات الأخيرة في الغرب.

في هذه المرحلة، أصحاب التعليم العالي، الذين غالباً ما يكونون من ذوي الدخل المرتفع نسبياً، يصوتون بشكل أساسي للأحزاب اليسارية، بينما يصوت الأقل تعليماً والأكثر ثراءً للأحزاب اليمينية، كما يقول بيكيتي في تقريره البحثي الجديد.

الاقتصادية الدنماركية لوت فولك كارشولم ناقشت وجهات نظر الاقتصادي الفرنسي. فيما يلي أربع نتائج رئيسية من تحليل بيكيتي:



أولاً ـ نظام فئة جديد

نتخيل أن الجناح الأيسر يمثل الفقراء، والجناح الأيمن يمثل الأغنياء. على أي حال، إن فكرة اليسار القوية هي أن اليسار يدافع عن الفقراء، بينما يدافع اليمين عن الأغنياء. لقد شكلت هذه المقولات مفاهيمنا، وشكلتنا كمواطنين وأعطتنا نظرة عالمية من التعاطف والكراهية. كثير منهم ليسوا سياسيين فحسب، بل يساريون وجوديون أيضاً، لأنهم يعتقدون أن اليسار يمثل الصغير في العالم ضد الكبير. وهكذا كان الأمر كذلك في الواقع، على الأقل في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.

لكن وفقاً للاقتصادي الفرنسي بيكيتي لم يعد هذا هو الحال. هذا استنتاج مهم في تقريره البحثي الجديد (The Brahmin-left vs The Merchant-right) الذي نُشر في أواخر آذار الماضي. يشير إلى أن أصحاب التعليم العالي، الذين غالباً ما يكونون من ذوي الدخل المرتفع نسبياً، يصوتون بشكل أساسي للأحزاب اليسارية، بينما يفضل الأقل تعليماً والأكثر ثراءً التصويت للأحزاب اليمينية.

يعرّف بيكيتي الجناح الأيسر بأنه المجموعة الكلية للأحزاب على يسار الوسط والجناح الأيمن على أنها المجموعة الكلية للأحزاب. وهذا وفقاً لبيكيتي، هو تغيير جذري حدث على مدار أكثر من نصف قرن.

في الخمسينيات من القرن الماضي، صوتت الغالبية العظمى من المتعلمين تعليماً عالياً - وكان عددهم أقل بكثير في ذلك الوقت - لصالح الأحزاب اليمينية. أولئك الذين في النظام الطبقي، قساوسة، ومثقفون، كانوا في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية متحالفين سياسياً مع التجار.

تجمعت الطبقات العليا معاً على اليمين، وتأسس الجناح اليساري في الطبقة العاملة.

لكن في القرن الحادي والعشرين، حصل اليسار في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على ما يقرب من ضعف الأصوات بين ذوي التعليم العالي مثل اليمين. وبالتالي، فإن الصراع السياسي بين اليمين واليسار لا يزال صراعاً بين الفئات الاجتماعية. ليس فقط بين العمال والرأسماليين، ولكن بين النخبة التعليمية والنخبة الرسمية.

كتب بيكيتي: "الاستنتاج العام واضح، لقد انتقلنا تدريجياً من نظام حزبي قائم على الطبقة إلى ما أقترح أن نسميه نظاماً حزبياً متعدد النخب".

وهذا وفقاً لبيكيتي، كانت له عواقب سياسية وخيمة: "أعتقد أن هذا يمكن أن يسهم في تفسير تزايد عدم المساواة وعدم وجود استجابة ديمقراطية لها واختراق الشعبوية".

كان للأحزاب اليسارية الحاكمة، الديمقراطيون في الولايات المتحدة، والاشتراكيون في فرنسا، وإلى حد ما حزب العمال في بريطانيا، مصالح أخرى غير محاربة عدم المساواة الاقتصادية لأنها تمثل فئات أخرى.

وفقاً لبيكيتي، يمكن تفسير نجاح ما يسمى الأحزاب الشعبوية جزئياً من خلال حقيقة أن الناخبين الذين ليس لديهم تعليم عالٍ ولا دخل عالٍ، كانوا بلا مأوى سياسياً ويحتجون الآن على ما يسميه النخبة التعليمية والطبقة العليا الاقتصادية.

الوضع الراهن اليوم، هو أن اليسار الحاكم يمثل القوة في نظام التعليم وقطاعات المعرفة، بينما يمثل اليمين الحاكم الأقوياء أصحاب الثروات الكبيرة. وأن الشعبويين يدّعون أنهم يقاتلون ضد كليهما، ويطلقون عليهما مجتمعين "النخبة".



ثانياً - الثروة من الناحية السياسية أهم من الدخل:

كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وفقاً لبيكيتي، أول انتخابات بعد الحرب في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حصل فيها اليسار على أكبر عدد من الأصوات من بين 10% من أصحاب الدخول الأعلى. أولئك الذين يكسبون أكثر ما زالوا يصوتون بشكل أساسي للمحافظين في إنجلترا، ولكن في الانتخابات الرئاسية في فرنسا عام 2017، اجتذب اليساريون عدداً أكبر من الناخبين من ذوي الدخل المرتفع مقارنة باليمين، ووضعت الانتخابات بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب الاتجاه في الصدارة: "هذه هي الأخبار الحقيقية لانتخابات العام 2016: أصبح الناخبون على المدى الطويل ديمقراطيين بالفعل في العديد من الانتخابات في الماضي، ولكن للمرة الأولى، أصبح الناخبون ذوو الدخل المرتفع ديمقراطيين أيضاً".

كان اختياراً غير مألوف لأن دونالد ترامب كان مرشحاً استثنائياً، لكن النتيجة تؤكد وجود اتجاه عام. هناك جيل جديد من الليبراليين من أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الذين لديهم وظائف في صناعات التكنولوجيا الجديدة، وفي وسائل الإعلام، وفي صناعة الثقافة ومجتمع الأعمال الحضري، الذين يكسبون الكثير من المال، ولكنهم يصوتون بشكل ديمقراطي. إنهم تقدميون ثقافياً، لكن مصلحتهم الاقتصادية ليست إعادة توزيع كبيرة وضرائب مرتفعة.

لا يبدو من قبيل الصدفة أن نجوم السينما وصناعة الترفيه دعموا الديمقراطيين، وأن نجوم البوب مثل بيونسيه وجنيفر لوبيز اصطفوا وغنوا لهيلاري كلينتون في تجمعاتها الانتخابية. إنها أيضاً نوع من سياسة الاهتمام.

لكن هذا لا يعني أن الأغنياء أصبحوا من ذوي الميول اليسارية في الولايات المتحدة. يوضح بيكيتي كيف صوت أصحاب الثروات الأكبر للجمهوريين. وبالتالي فإن الازدهار هو أكثر حسماً بالنسبة لسلوك الناخبين من الدخل. هذه الحقيقة البسيطة، على حد علمي، لم يتم إثباتها من خلال بحث سابق.

يتعلق هذا الاكتشاف ببحوث بيكيتي في عدم المساواة الاقتصادية. ربما كانت أهم نظرة ثاقبة حول تحفته "رأس المال" في القرن الحادي والعشرين، هي أن عدم المساواة الاقتصادية في الغرب يمكن تفسيرها كنتيجة لحقيقة أنه يمكن للمرء الآن جني أموال من الأموال، أكثر من جنيها بسبب امتلاكه العمل.

في المجتمعات ذات النمو الاقتصادي المنخفض نسبياً، كما كانت المجتمعات الغربية بشكل عام منذ العام 1975، سيكون العائد على الثروة أعلى من الدخل على العمالة.

ومن ثم فإن أولئك الذين لديهم ثروة سيكونون أغنى من أولئك الذين ليس لديهم ثروة. إنه لا يؤدي إلى عدم المساواة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم العدالة، وهو ما لا يعكس مدى مهارتك أو مقدار عملك، بل بالأحرى مقدار المال الذي لديك. إنه قطيعة دراماتيكية مع مفهومنا الكامل للعدالة.

وهكذا نشهد معركة بين ما يسميه بيكيتي نخبتين، ولكن أيهما يمكن أن يسميهما أيضاً طبقتين رفيعتين، حيث تتمتع إحدى الطبقات العليا بتعليم طويل ودخل مرتفع، بينما تتمتع الأخرى بدخل مرتفع وثروات كبيرة.



ثالثاً - تصويت الأقليات

هكذا أقمنا صراعين يحددان التناقضات السياسية في فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة: الاقتصاد والتعليم. لكن الصراع الثالث الذي هيمن على السياسة خلال الخمسين عاماً الماضية هو الهجرة وحقوق الأقليات.

هنا، الاتجاه واضح بشكل كبير في البلدان الثلاثة: الأقليات العرقية تصوت بشكل شبه حصري لليسار، في حين أن جميع الناخبين تقريباً مقتنعون بأن اليمين هو الأفضل في إغلاق الحدود والحد من الهجرة. من بين الناخبين السود في الولايات المتحدة الذين يشكلون حوالى 5٪ من الأصوات، صوت ما بين 80٪ و95٪ من العام 1964 حتى العام 2017 لصالح الديمقراطيين.

وينطبق الشيء نفسه على ما بين 55% و70% ممن يسمون اللاتينيين، الذين يشكلون ما يصل إلى 20% من الأصوات. في انتخابات رئاسية واحدة على مدى السنوات الخمسين الماضية، لم تكن للحزب الديمقراطي أغلبية بين الناخبين البيض.

المسلمون في فرنسا، الذين يشكلون الآن أيضاً 5% من الأصوات، وفي بريطانيا حيث يمثلون نفس النسبة تقريباً، يصوتون أيضاً بأغلبية كبيرة جداً للأحزاب اليسارية.

للتفسير، صرح بيكيتي أنه بالنسبة لكل من السود في الولايات المتحدة والمسلمين في بريطانيا وفرنسا، فإن وجهة النظر الراسخة هي أن "الجناح اليميني" يعارض بشكل عام السود والمسلمين والهجرة.

يتذكر بيكيتي أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة فقدوا العديد من أصوات العمال البيض في الستينيات عندما نفذوا إصلاحات ضمنت حقوق السود. اعتبر الكثيرون الانتصارات التقدمية العظيمة بمثابة هزيمة للتضامن.

يعتقد العديد من الناخبين البيض أن السود حصلوا على حقوق ورعاية عامة على حسابهم، حيث التنوع العرقي والصراعات العرقية جعلت الأمر أكثر تعقيداً للحفاظ على التحالف بين البيض الفقراء، والفقراء السود.

الفقراء الذين يجب أن تكون لهم نفس المصالح في التحليل الاقتصادي، انقسموا وأصبحوا أكثر أو أقل منذ ذلك الحين. وبما أن الديمقراطيين يمثلون الأقليات والمتعلمين تعليماً عالياً، فقد نُظر إليهم على أنهم معلمون تعليميون من الطبقة العليا يتمتعون بصواب سياسي ولم يقلقوا من تعرض الفقراء البيض لضغوط المواطنين الجدد. وهكذا أضافت الهجرة وقضية الأقليات العرقية خطاً من الصراع في السياسة، ما أضعف نظام الحزب الطبقي.

طوال السبعينيات أصبح إغلاق الحدود ووقف الهجرة، جدول أعمال مهماً للبيض ذوي الدخل المنخفض، في حين كانت الأحزاب اليسارية الحاكمة مهتمة بتأمين حقوق المهاجرين والحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية.

اعتقد أكثر من 70% من الناخبين في المملكة المتحدة في أواخر السبعينيات أنه من المهم وقف الهجرة، وكان أكثر من 90% من الناخبين مقتنعين بأن اليمين هو الأفضل في معالجة هذه المهمة. هذا الأمر يقود إلى إدراك، حيث يبدو مثيراً للاهتمام، خاصة لأن انتصارات تاتشر - ريغان ترتبط عادةً باختراق الليبرالية الجديدة، من الممكن أن يكون للعرق الديني دور أكبر مما كنا نفترضه حتى الآن.

لقد اعتقدنا أن هيمنة الجناح اليميني في الثمانينيات كانت بسبب سياساتهم الاقتصادية. لكن بيكيتي يشير إلى أن قضية الهجرة قد تكون حاسمة حتى في ذلك الوقت. مع إعادة صياغة بسيطة: "إنه ليس الاقتصاد يا غبي"، إنها السياسة الخارجية.



رابعاً - أين يترك الجناح الأيسر؟

نقطة انطلاق بيكيتي يسارية. طريقته صادقة، وتحليلاته قائمة على أسس علمية، ويتحدى استنتاجاته الفرعية. وبالتالي فهو يعمل وفقاً لما يسمى "مبدأ التزييف". لكن صياغته لمشكلته يسارية: فهو يحلل سياسياً على أساس أن عدم المساواة مشكلة تحتاج إلى حل. وهو غير معني بما يعنيه فقدان الأصوات المتعلمة لليمين، لكنه يتعامل بعمق مع ما يعنيه فقدان الدخل المنخفض بالنسبة للجناح اليساري.

ظهر النظام الحزبي الطبقي في منتصف القرن العشرين بسبب ظروف تاريخية محددة، وثبت أنه هش مع تغير الهياكل الاجتماعية والاقتصادية. فمن دون برنامج دولي قوي قائم على المساواة، يكون من الصعب بطبيعته على الناخبين ذوي التعليم المنخفض وذوي الدخل المنخفض داخل نفس الحزب.

السيناريو غير السار بالنسبة للجناح اليساري هو أن المعارضة بين اليسار واليمين تتحول إلى صراع بين "العولمة" و"الوطنيين"، أي بين أولئك الذين يريدون حقوقاً متساوية للجميع بصرف النظر عن العرق والأصل، وهم من أنصار النظام العالمي الليبرالي وحقوق الإنسان والتجارة الحرة - وأولئك الذين يريدون حدوداً مغلقة، ويطالبون بمواجهة حقوق الإنسان، ويضعون الدفاع عن المواطنين فوق الالتزام تجاه الآخرين وسوف يتحدّون ويواجهون مبدأ الحقوق المتساوية للجميع.

على الأقل هذا سيناريو ساعد دونالد ترامب في استفزازه. لكن الميل للاختيار بين التضامن مع المهاجرين واللاجئين والتضامن مع ذوي الدخل المنخفض ملحوظ بالفعل في معظم البلدان الغربية، ويبدو أن المعارضة بين النظام الليبرالي في العالم والعدالة الاجتماعية راسخة بالفعل من الناحية السياسية. لكن هذا سيناريو غير مؤكد. يمكن للمرء أيضاً أن يتخيل أن انتخاب دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون ونجاح جيريمي كوربين في بريطانيا أدى إلى فتح مساحة سياسية من الفرص حيث يمكن تشكيل تحالفات جديدة.

يفترض تحليل بيكيتي أن الناخبين يصوتون وفقاً لتصوراتهم الخاصة لمصالحهم الشخصية، ولكن دولة الرفاهية تأسست - على سبيل المثال - لأن أصحاب أعلى الدخول والتعليم الأطول أدركوا أن العدالة الاجتماعية كانت أيضاً لمصلحتهم.

أخيراً، من الحقائق أن التحالف القديم لم يكن حالة سياسية مثالية - على سبيل المثال - للنساء اللائي شهدن تقدماً اجتماعياً وسياسياً وثقافياً في الفترة التي أعقبت تفكك النظام الطبقي القديم.

لطالما كانت فكرة أن اليسار يمثل الصغار والفقراء والمضطهدين في العالم مطلباً لإعادة التفكير في من هم الصغار وكيف يمكن للكبار أن يخافوا منهم إذا لم يمنحوهم المساواة والحرية. لقد أصبح الأمر مختلفاً تماماً عن حقيقة أن السؤال الآن لا يُطرح على مستوى العالم فحسب، بل يجب الإجابة عنه أيضاً مع العالم بأسره.



* باحث وكاتب فلسطيني مقيم في الدنمارك.