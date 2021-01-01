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وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد شروط الصلاة في المسجد النبوي

السبت 20 نوفمبر 2021 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد شروط الصلاة في المسجد النبوي



الرياض/سما/

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، شروط الصلاة في المسجد النبوي، مؤكدة أنها لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق "اعتمرنا" ولا تحتاج إلى موعد.


وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة في المسجد النبوي لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق "اعتمرنا" ولا تحتاج إلى موعد، ولكن يشترط إبراز تطبيق "توكلنا" وأن تكون الحالة الصحية للشخص "محصنا بجرعتين" ضد فيروس كورونا أو "محصنا متعافيا"، أو "محصنا" بجرعة أولى وأكمل 14 يوما".

وأشارت إلى أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيهما إصدار تصريح عبر تطبيق "اعتمرنا"، داعية إلى متابعة التطبيق باستمرار لإمكانية الحجز حسب الأوقات المتاحة.

ولفتت إلى أن "الدخول للمسجد النبوي يتم بموجب إبراز تطبيق "توكلنا" وأن تكون الحالة الصحية "محصنا بجرعتين" أو "محصنا متعافيا" أو "محصنا بجرعة أولى وأكمل 14 يوما".

#السعودية #الصلاة في السمجد النبوي #وزارة الحج والعمرة

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