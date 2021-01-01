رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

كما عنونت الصحف، اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية قرار لصالح فلسطين .

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- عشرات الإصابات خلال مواجهات بالضفة ودعوات للتواجد الدائم أمام البناية المهددة بالهدم في الطور

- تشييع جثمان الشهيدة اسراء خزيمية في قباطية اليوم والاحتلال يواصل احتجاز 90 شهيدًا منذ عام 2016

- الأمم المتحدة تعتمد قرارا لصالح فلسطين حول السيادة على مواردها الطبيعية

- ارتفاع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بنسبة 150%

- تعديل ساعات عمل "معبر الكرامة" نهاية الشهر الجاري

- الدورة الـ 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب تحتفي بالقدس

- 3 وفيات و230 إصابة بـ "كورونا"

- مصرع شاب في حادث سير ذاتي غرب رام الله

- الإعلان عن إطلاق فعاليات "قافلة الميلاد للعام 2021"

"الأيام":

- إصابات بالرصاص في قمع مسيرات الجمعة.. مستوطنون يعطبون إطارات مركبات في القدس

- تسليم جثمان الشهيدة خزيمية وتأجيل تسليم جثمان أبو سلطان

- معطيات: ارتفاع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين 150% مقارنة بالعام الماضي

- تعديل ساعات عمل معبر الكرامة

- الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يؤيد السيادة الدائمة لفلسطين على مواردها الطبيعية

- "جماعات الهيكل" تناقش اقتحامات كبيرة لـ "الأقصى" في رمضان ومنع دخول المسلمين بأعياد اليهود

- "كورونا": 3 وفيات و230 إصابة

- مصادر: إسرائيل سلمت الولايات المتحدة "ملفًا استخباراتيًا معدلًا" لتبرير قصف برج الجلاء

- الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

- مشروع قانون فنلندي يحظر استيراد بضائع المستوطنات الاسرائيلية

"القدس":

- اتفاق بين جماعات "الهيكل" ووزير الأديان على اقتحام الأقصى من جميع الأبواب وطيلة أيام رمضان

- الأمم المتحدة تعتمد قرارا لصالح فلسطين حول السيادة على مواردها الطبيعية

- عشرات الإصابات بالرصاص خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان في أنحاء الضفة

- الاحتلال يلغي تسليم جثمان الشهيد أبو سلطان

- شرطة اسرائيل: من المحظور رفع لافتات باللغة العربية!

- الأردن: الكنيست يشرعن أسرلة التعليم في القدس

- المفتي يحذر من المس بمكانته الدينية والتاريخية..60 ألفا صلوا في المسجد المبارك رغم الإجراءات الإسرائيلية

3- وفيات و230 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع