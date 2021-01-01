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الطقس: أمطار غزيرة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

السبت 20 نوفمبر 2021 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أمطار غزيرة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة



رام الله/سما/

يستمر، اليوم، السبت، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق.

ومن المتوقع أن تكون زخات الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردًا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

#طقس فلسطين اليوم #الارصاد الجوية الفلسطينية

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