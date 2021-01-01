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الحوثي يدين تصنيف لندن "حماس" منظمة إرهابية

السبت 20 نوفمبر 2021 06:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي يدين تصنيف لندن "حماس" منظمة إرهابية



صنعاء/سما/

أدان القيادي في "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي تصنيف بريطانيا حركة "حماس" منظمة إرهابية.

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر": "ندين تصنيف "حماس" بالإرهاب وإن كان غير مستغرب من بريطانيا المؤسس للاحتلال".

وأضاف: "عندما يتزامن مع مرور ذكرى وعد بلفور الإجرامي فهو تأكيد على استمرار بريطاني في إرهاب الضحية ودعم الكيان المجرم".

وتابع: "إننا على يقين أن التصنيف سياسي ولايمثل لقيادة حماس ومناصريها إلا عزيمة لاستمرار تحرير القدس وكل فلسطين".


وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها "اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" في المملكة المتحدة".

وكتبت على "تويتر"، أن "حماس تحظى بقدرات إرهابية ملموسة، بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة ومنشآت لتدريب الإرهابيين".


ونتيجة لهذا الإجراء الذي يحتاج إلى المصادقة من قبل البرلمان البريطاني، سيواجه أي شخص تثبت عضويته في "حماس" وتقديمه دعما للحركة عقوبة سجن تصل إلى 14 عاما.

وخطت المملكة المتحدة بهذا القرار على خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد شكر نظيره البريطاني بوريس جونسون على هذا الإجراء.

#انصار الله #حماس #لندن #اليمن #محمد علي الحوثي

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