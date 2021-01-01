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مصر: فرح يتحول لمأتم.. مصرع عروس وشقيقة العريس وخاله أثناء توجههم لقاعة الاحتفال

السبت 20 نوفمبر 2021 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: فرح يتحول لمأتم.. مصرع عروس وشقيقة العريس وخاله أثناء توجههم لقاعة الاحتفال



القاهرة/سما/

شهد مركز مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية المصرية حادثا مأساويا حوّل فرحا إلى مأتم، إثر انقلاب سيارة العروسين إلى إحدى الترع.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحادث أسفر عن إصابة العروس التي فارقت الحياة في المستشفي ومصرع شقيقة العريس وخاله.

وأضافت أنه تم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى ديرب نجم وتم إخطار النيابة العامة، وأكدت أن العريس حالته مستقرة.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث حيث تبين من التحريات أنه وأثناء توجه العروسين ومعهما شقيقة العريس وخاله قائد السيارة، من الكوافير إلى قاعة الاحتفال انقلبت السيارة بهم إلى ترعة بطريق فرغان أمام كوبرى البوصة بديرب نجم.

#مصر

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