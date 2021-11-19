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بالفيديو: اشتباك بسبب "اللعب النظيف" في الدوري المصري ينتهي بالطرد

السبت 20 نوفمبر 2021 06:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: اشتباك بسبب "اللعب النظيف" في الدوري المصري ينتهي بالطرد



القاهرة/سما/

شهدت مواجهة بيراميدز ومضيفه المصري البورسعيدي حالة طرد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء سقط عمرو مرعي مهاجم المصري، إثر التحام مع حارس بيراميدز مهدي سليمان في منطقة الجزاء.

ووصلت الكرة بعد ذلك إلى نجم بيراميدز رمضان صبحي الذي رفض إخراج الكرة رغم طلب لاعبي المصري تمهيدا لعلاج زميلهم مرعي.

وفضل صبحي متابعة اللعب بشكل استفز لاعبي الخصم ليتعرض بعدها لتدخل عنيف من جانب فريد شوقي لاعب المصري.

وقرر حكم اللقاء إشهار البطاقة الصفراء بالخطأ ضد اللاعب أسامة الجزار، ليعود إلى تقنية الفيديو ويمنح البطاقة الصفراء الثانية لفريد شوقي وبالتالي طرد من أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء.


يذكر أن المواجهة انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

#بيراميدز #البورسعيدي #اشتباك #الدوري المصري الممتاز

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