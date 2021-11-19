بالفيديو: اشتباك بسبب "اللعب النظيف" في الدوري المصري ينتهي بالطرد

القاهرة/سما/

شهدت مواجهة بيراميدز ومضيفه المصري البورسعيدي حالة طرد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء سقط عمرو مرعي مهاجم المصري، إثر التحام مع حارس بيراميدز مهدي سليمان في منطقة الجزاء.

ووصلت الكرة بعد ذلك إلى نجم بيراميدز رمضان صبحي الذي رفض إخراج الكرة رغم طلب لاعبي المصري تمهيدا لعلاج زميلهم مرعي.

وفضل صبحي متابعة اللعب بشكل استفز لاعبي الخصم ليتعرض بعدها لتدخل عنيف من جانب فريد شوقي لاعب المصري.

وقرر حكم اللقاء إشهار البطاقة الصفراء بالخطأ ضد اللاعب أسامة الجزار، ليعود إلى تقنية الفيديو ويمنح البطاقة الصفراء الثانية لفريد شوقي وبالتالي طرد من أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء.

عركة المصري و بيراميدز ولحظة طرد فريد شوقي بسبب الاعتداء على رمضان صبحي لانه لم يخرج الكرة لحظة اصابة لاعب المصري#المصري_بيراميدز



pic.twitter.com/aa54aMOxch — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 19, 2021

????⚽️ جميع اهداف ملحمة مباراة #بيراميدز و المصري

مشاهدة ممتعة اوعى تنسى الللايك والاشتراك في حسابنا @masrkora#المصري_بيراميدز



pic.twitter.com/I38Pkbc83i — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 19, 2021



يذكر أن المواجهة انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.