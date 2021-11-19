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بايرن ميونخ يتجرع مرارة الهزيمة الثانية في "البوندسليغا" (فيديو)

السبت 20 نوفمبر 2021 06:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يتجرع مرارة الهزيمة الثانية في "البوندسليغا" (فيديو)



برلين/سما/

تلقى بايرن ميونخ خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد أوغسبورغ بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق الدنماركي مادس بيدرسن وأندريه هان في الدقيقتين 23 و35 على الترتيب، فيما سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف البايرن الوحيد في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء.

28 نقطة، بقي بايرن ميونخ متصدرا للدوري ومتقدما بأربع نقاط عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند الذي يستضيف شتوتغارت في الجولة ذاتها غدا السبت.

وهذه الخسارة هي الثانية للبايرن في الدوري هذا الموسم بعد الأولى أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن الجولة السابعة بذات النتيجة 1-2، مقابل 9 انتصارات وتعادل وحيد.


في المقابل، رفع أوغسبورغ رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

وهذا الانتصار هو الثالث لفريق أوغسبورغ في الدوري هذا الموسم مقابل 6 هزائم و3 تعادلات.

#بايرن ميونخ #أوغسبورغ #البوندسليغا

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