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الطبيب الشخصي لبايدن يكشف عن حالته الصحية

السبت 20 نوفمبر 2021 06:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطبيب الشخصي لبايدن يكشف عن حالته الصحية



واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض أن كيفين أوكونور الطبيب الشخصي للرئيس جو بايدن أوضح في تقريره الخاص، أن "الصحة الجسدية لرئيس الولايات المتحدة تسمح له بتأدية مهامه رئيسا للبلاد".

الطبيب الشخصي لبايدن يكشف عن حالته الصحيةبايدن تحت التخدير وكامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة لـ3 ساعات
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "لا يزال الرئيس بايدن رجلا يتمتع بالصحة والحيوية وعمره 78 عاما وقادر على الاستمرار في أداء مهامه الرئاسية بنجاح، بما في ذلك في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكتبت في تغريدة على "تويتر": "أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهامه في الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة".

وأضافت أن بايدن تم تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار..

وأشارت إلى أنه نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث تولت مهام الرئيس لقرابة 3 ساعات.

#بايدن #الولايات المتحدة الأمريكية #صحة بايدن

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