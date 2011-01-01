واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي السفارة الأمريكية

واشنطن/سما/

دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن احتجاز جماعة "أنصار الله" الحوثية للموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية بصنعاء، مطالبا أياها بالإفراج عن المحتجزين فورا.

وقال بلينكن في بيان له يوم الجمعة، إن "على الحوثيين إطلاق سراح جميع الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية، دون أن يصابوا بأي أذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات التي سيطروا عليها ووقف التهديدات".

وأشار بيان للخارجية الأمريكية إلى أن عشرات المواطنين اليمنيين وأفراد عائلاتهم تعرضوا للاحتجاز وسوء المعاملة من قبل الحوثيين بسبب عملهم لصالح الولايات المتحدة بعد إغلاق السفارة الأمريكية في اليمن عام 2015.

ويأتي ذلك في أعقاب اقتحام الحوثيين مقر السفارة الأمريكية في صنعاء في الـ10 من نوفمبر الجاري واستيلائهم عليه.