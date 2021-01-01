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عار عليكم كبريطانيين..

عطوان: قرار بريطانيا بتصنيف حماس"ارهابية" مكارثية جديدة..لن أسكت وجاهز للذهاب الى السجن

السبت 20 نوفمبر 2021 02:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عطوان: قرار بريطانيا بتصنيف حماس"ارهابية" مكارثية جديدة..لن أسكت وجاهز للذهاب الى السجن



لندن/سما/

اعتبر الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان والمقيم حاليا في لندن أن قرار "الحُكومة البريطانيّة بتجريم حركة حماس واعتبارها حركةً إرهابيّة ومعاقبة كل شخص يتعاطف معها أو يؤيد سياستها بالسجن عشر سنوات بأنها المكارثية ومحاكم التفتيش الجديدة.

وقال عطوان في تصريح صحفي أن " حركة حماس تعتبر حركة تحرير وضد الاحتلال وأنها انتخبت ديمقراطيا في انتخابات نزيهة حرة أشاد فيها العالم كله.

وتساءل عطوان "هل تُريدوننا أن نُصَفّق للاحتلال الإسرائيلي إذا ارتكب المجازر في غزّة والضفّة ونُدين “حماس” إذا تصدّت له؟ أين مُحاضراتكم عن العدالة وحُريّة التعبير يا أهل بلفور؟

وأضاف" اسماعيل هنية وخالد مشعل وموسى أبو مرزوق أصدقائي ،فهل اذا اتصلو بي أعتذر لهم و اعتبرهم ارهابيين ؟

و تابع "عار عليكم كبريطانيين،أنتم الذين خلقتم أزمة فلسطين وشردتمونا من أرضنا وأصدرتم وعد بلفور وعندما نطالب حقوقنا تتهموننا بالارهاب فيا أهلا بالارهاب"

وفي ختام حديثه قال  "كتبت وصيتي ولن أسكت وجاهزٌ للذّهاب إلى السّجن"

#عبد الباري عطوان #حماس #فلسطين #القضية الفلسطينية

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