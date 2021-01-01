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كيف ستكون حالة الطقس هذه الليلة ونهار الغد ؟

السبت 20 نوفمبر 2021 01:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف ستكون حالة الطقس هذه الليلة ونهار الغد ؟



رام الله/سما/

تأثرت البلاد اليوم بأحوال جوية غير مستقرة وتيارات بحرية رطبة من البحر المتوسط، حيث تشكلت الغيوم الماطرة وأثرت على البلاد بغزارة متباينة من منطقة لأخرى، نظراً لطبيعة الحالة الجوية، حيث اقتربت الكميات من حاجز الـ 50 ملم في بعض المناطق، في حين لم تهطل في بعض المناطق الأخرى سوى زخات محلية محدودة.

وتشير آخر تحديثات الخرائط الجوية الصادرة مساء اليوم الى استمرار تأثر البلاد هذه الليلة ونهار السبت باضطرابات جوية نتيجة اقتراب حوض علوي بارد نسبياً من الحوض الشرقي للبحر المتوسط وشواطئ فلسطين وبلاد الشام، ويتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل إضافي نهار السبت ليكون النهار الأبرد منذ نهاية الشتاء المنصرم.


 
ويتوقع أن تهطل الأمطار على فترات في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد، وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية بمشيئة الله، كما تنشط سرعة الرياح بين الحين والآخر، وتتركز الهطولات الغزيرة في السواحل والسفوح الغربية من شمال ووسط البلاد بإذن الله.

وفي ليلة السبت/الأحد تصبح الهطولات متركزة من حين لآخر فوق السواحل الفلسطينية وتضعف الفرصة عن باقي المناطق الداخلية معظم الوقت، وذلك نتيجة تمركز منخفض جوي داخل البحر الى في منطقة الحدود البحرية بين مصر وفلسطين، حيث سيعمل على جذب الرياح حول مركزه وتأثر فلسطين برياح جنوبية الى جنوبية شرقية نتيجة لذلك، في حين تبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية رغم ذلك في مناطق متفرقة من البلاد وبشكل غير منتظم.

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