فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

جنين/سما/

جرى تبادل لاطلاق النار بين عناصر بالاجهزة الامنية ومسلحين في مخيم جنين مساء اليوم، اثناء حملة أمنية هناك.

وافاد شهود عيان ان تبادل إطلاق النار بين مسلحين والأجهزة الأمنية في مخيم جنين جرى خلال محاولة اعتقال الشاب سامي الرخ ابن الشهيد العقيد هشام الرخ نائب مدير الامن الوقائي سابقا، والذي اغتيل قبل سنوات ونجله مطلوب لمحاولته الثأر لوالده .

وذكر ناشطون أنّ المواجهات اندلعت بعد دخول قوات الأمن لتنفيذ حملة الاعتقالات في المخيّم.

ولم يصدر بيان إلى الآن من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن غير الواضح إن كان المسلّحون ينتمون إلى فصيل محدّد.

وبيّنت مشاهد مصوّرة في مواقع التواصل الاجتماعي تبادلا كثيفًا لإطلاق النار، دون معرفة إن أدّى ذلك إلى إصابات.

مصادر محلية: "تبادل إطلاق نار بين مسلحين والأجهزة الأمنية في مخيم جنين". pic.twitter.com/rgqY0UnAOy — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) November 19, 2021

والأحد الماضي، أجرى الرئيس محمود عباس حركة تنقّلات لقادة الأجهزة الأمنية في محافظة جنين سببها خروج مسيرة مسلّحة لكتائب القسام في تشييع القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، الجمعة الماضية.

وشملت التنقلات بحسب المصادر "مدير جهاز المخابرات العامة في جنين، العميد محمد عبد ربه، وقائد منطقة جنين في جهاز الأمن الوطني، العقيد ركن باسم رشيد، ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين، العقيد طالب صلاحات، وكذلك مدير الأمن الوقائي في جنين، العميد مجاهد علاونة".

كما ذكرت تقارير صحافية أنّ "التغيير جاء بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على التعامل مع ظاهرة المسلحين" في جنين.

من جانبه، قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، طلال دويكات، إن "التنقلات التي أجرتها المؤسسة اليوم في محافظة جنين، جاءت في سياقها الطبيعي، وبالتشاور والتنسيق بين قادة الأجهزة الأمنية في إطار عملية تغيير"، مضيفا أن "الهدف منها تعزيز الحالة الأمنية في المحافظة"، مساء الأحد.

وذكر دويكات أنه "جرى نقل المسؤولين إلى مواقع قيادية أخرى داخل أجهزتهم في محافظات أخرى"، مشيدا "بالدور الأمني الكبير الذي لعبه مسؤولو الأمن في محافظة جنين خلال السنوات السابقة".