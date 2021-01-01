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السلطات الاسبانية تسمح لفلسطينيين طلبوا اللجوء بالخروج من مطار برشلونة

الجمعة 19 نوفمبر 2021 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الاسبانية تسمح لفلسطينيين طلبوا اللجوء بالخروج من مطار برشلونة



برشلونة/أ ف ب/

أعلنت السلطات الإسبانية أن الركاب الفلسطينيين الذين استغلوا توقف رحلة جوية في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا، سمح لهم بالخروج من المطار الجمعة لتلقي رعاية من الصليب الأحمر.

ومن بين هؤلاء البالغ عددهم 39، كان أربعة فقط ما زالوا في فترة ما بعد الظهر في مطار إل برات حيث كانوا يتممون الإجراءات قبل أن يتمكنوا من المغادرة.

وقال مصدر في كاتالونيا (شمال شرق) "سينظر في طلبات اللجوء التي قدموها" علما أنه كان قد أشار مساء الخميس إلى أن هؤلاء الركاب لبنانيون.

وأوضحت المحامية هيلينا مارتينيز التي ساعدت ستة منهم في إتمام الإجراءات لوكالة فرانس برس إن هؤلاء الأشخاص ال39 هم "فلسطينيون كان لديهم وضع لاجئ في لبنان" ويعيشون في مخيم في ضواحي بيروت.

وأضافت أنهم كانوا يحملون وثيقة سفر صادرة عن السلطات اللبنانية. وأكدت الشرطة أيضا أنهم فلسطينيون.

وبحسب المحامية، استقل هؤلاء الطائرة من بيروت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ثم إلى القاهرة وأخيرا برشلونة حيث كان من المفترض أن يستقلوا رحلة أخرى إلى كيتو (الإكوادور) وبوغوتا وكولومبيا، لكنهم لم يستقلوها.

وفي انتظار نتيجة درس طلبات اللجوء، وهو إجراء قد يستغرق أشهرا، سيتولى الصليب الأحمر رعاية هؤلاء الفلسطينيين.

وفقا للسلطات الإسبانية والمحامية، فإن هذه القضية مختلفة تماما عن تلك التي حصلت أخيرا في مطار بالما دي مايوركا في جزر البليار الإسبانية.

ففي 5 نوفمبر، فر ما لا يقل عن 24 راكبا كانوا في رحلة بين المغرب وتركيا عندما هبطت الطائرة اضطراريا في بالما بعد بلاغ كاذب عن شعور أحد الركاب بالإعياء.

وقبض على 16 منهم وما زالت الشرطة تبحث عن الثمانية الآخرين.

#برشلونة #اسبانيا #فلسطينيين #اللجوء في اسبانيا

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