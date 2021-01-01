دراسة أمريكية: أول إصابة بوباء كورونا كانت لبائعة أسماك في سوق ووهان

القدس المحتلة / سما /

توصلت دراسة أمريكية إلى أن أول حالة معروفة لوباء كورونا كانت لبائعة السمك في سوق في مدينة ووهان الصينية، مشيرة إلى أن "الفرضية الأكثر ترجيحا هي أن العدوى انتقلت إلى البشر بشكل طبيعي، ربما عن طريق التجارة في الحيوانات البرية".

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الحالات التي ظهرت عليها الأعراض المبكرة كانت مرتبطة بالسوق واستبعدت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية العام الجاري نظرية أن يكون وباء كورونا قد نشأ في المختبر.

ولا يزال منشأ فيروس سارس-كوف-2 المسبب لوباء كورونا لغزا ومصدرا رئيسيا للتوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وقضى فريق من الخبراء بقيادة منظمة الصحة 4 أسابيع في مدينة ووهان الرئيسية وحولها مع علماء صينيين وقالوا في تقرير مشترك صدر في مارس/ آذار إن فيروس سارس-كوف-2 ربما انتقل من الخفافيش إلى البشر من خلال حيوان آخر، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

وقال رئيس قسم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة أريزونا، مايكل وروبي، في الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس، أمس الخميس، إن المحاسب، الذي كان يُعتقد على نطاق واسع أنه أول شخص أصيب بكورونا، أفاد بأن الأعراض الأولى للمرض ظهرت عليه في 16 ديسمبر/كانون الأول، أي بعد عدة أيام مما كان معروفا في البداية.

وذكرت الدراسة أن الأعراض ظهرت على المحاسب "بعد حالات متعددة لعمال في سوق ووهان وبذلك تكون بائعة أسماك هناك هي أول حالة معروفة فقد ظهرت أعراض المرض عليها في 11 ديسمبر/ كانون الأول".